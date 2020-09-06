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مصر ترسل طائرتين عسكريتين لإغاثة متضرري السيول بالسودان

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أرسلت مصر طائرتين عسكريتين، الأحد، محملتين بـ"كميات كبيرة من المساعدات العاجلة" لمتضرري السيول في السودان.

ونشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عميد أركان حرب تامر الرفاعي على فيسبوك، بيانا جاء فيه أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وفي إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان" .

وأوضح البيان أن طائرتي نقل عسكريتين انطلقتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتان إلى مطار الخرطوم، لافتا إلى أنهما محملتين بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، فيما فقدت أكثر من 65 ألف أسرة المأوى، بعد أن دمرت مساكنهم كليا وجزئيا.

وأعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".

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