اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة أسلحتها

وذكر الموقع الإلكترونى العبرى "0404"، مساء اليوم الأحد، أن مجهولين اقتحموا قاعدة اللواء المركزى 769 فى منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلى، وسرقوا الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح.

وأفاد الموقع الإلكترونى بأنه من بين ما تم سرقته 23 بندقية رمى قنابل، و15 بندقية أم – 16، مؤكدا أنه تم العثور على ثغرة فى أحد جدران القاعدة العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلى يجرى تحقيقا موسعا فى واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة نفسها.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية للواء المركزى 769 فى منطقة الجليل، تقع بالشمال الإسرائيلى وهى مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.