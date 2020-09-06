بسبب إعصار هايشن .. 180 ألف منزل بلا كهرباء فى جزيرة كيوشو اليابانية

وأضافت الشركة -حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية- أنها تعمل على استعادة التيار الكهربائى فى أقرب وقت، كما حث مسئولون سكان المنطقة بالابتعاد عن الأسلاك الكهربائية.

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، أن إعصار هايشن مر بالقرب من محافظة أوكيناوا بجنوب البلاد وجزيرة أمامى-أوشيما النائية فى محافظة كاجوشيما، ومن المتوقع أن يتحرك شمالا قبالة الساحل الغربى لجزيرة كيوشو الرئيسية اعتبارا من ليل الأحد وحتى صباح غدا الاثنين.