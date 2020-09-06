بقوة 4 درجات .. زلزال متوسط القوة يضرب المغرب

ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر إقليم تطوان شمال المغرب.

وذكر المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء في بيان له اليوم انه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بإقليم تطوان شمال البلاد.

وبيًن المعهد في بيانه أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:56 بتوقيت المحلي للمملكة المغربية .

وأشار المعهد الوطني المغربي ان الزلزال وقع علي عمق بلغ 55 كلم في منطقة السحتريين دون الإشارة الي ان خسائر.