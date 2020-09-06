صراع شرق المتوسط.. اليونان تعزز قدراتها العسكرية لردع تركيا

أكد متحدث باسم حكومة اليونان ضرورة التحلي بالهدوء واليقظة تجاه الأزمة مع تركيا حول التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، منوها بأن بلاده عليها تفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية وغيرها بما في ذلك "القوة الرادعة" لوقف تهديدات أنقرة.

وقال "ستيليوس بيتساس"، المتحدث باسم الحكومة اليونانية أثناء مقابلة تلفزيونية، إن بلاده عليها تفعيل جميع الأدوات المذكورة حتى تتوقف التهديدات التركية، وإيجاد مخرج عبر حل سلمي للخلاف، مشيرا إلى أن ترسيم المناطق البحرية بين البلدين هو الحل الأمثل.

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وأكد أن اليونان مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها الإقليمية، مضيفا "لا نشعر بالرعب من أي تهديد".

وبشأن تعزيز القدرات العسكرية لليونان، أوضح المسئول الحكومي، أن بلاده تجري محادثات مع عدد من الدول وليس فرنسا فقط.

وأضاف بيتساس أن الصناعة الدفاعية في اليونان لم تحظى بالاهتمام المناسب خلال السنوات الأخيرة، لكن على المدى الطويل تعتبر ركيزة هامة للغاية للاقتصاد والدفاع وسيتم تفعيلها.

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وكشف عن زيادة الميزانية العسكرية بشكل كبير، مؤكدا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت وسيكون هناك اتساق في دعم القوات المسلحة ولكن بحكمة.

وأوضح أن الإنفاق على التسليح يتم التخطيط له بطريقة تعزز قدرة الردع بشكل أسرع.

كما جدد المسئول اليوناني، رفض بلاده إجراء أي محادثات مع تركيا طالما تستمر سفن التنقيب التابعة لها في التنقيب شرق المتوسط.

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا متصاعدا بسبب التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، فيما يتوسط الاتحاد الأوروبي بين الطرفين للتهدئة.