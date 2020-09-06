وقال "ستيليوس بيتساس"، المتحدث باسم الحكومة اليونانية أثناء مقابلة تلفزيونية، إن بلاده عليها تفعيل جميع الأدوات المذكورة حتى تتوقف التهديدات التركية، وإيجاد مخرج عبر حل سلمي للخلاف، مشيرا إلى أن ترسيم المناطق البحرية بين البلدين هو الحل الأمثل.
اِقرأ أيضًا:
وأكد أن اليونان مستعدة للقيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها الإقليمية، مضيفا "لا نشعر بالرعب من أي تهديد".
وبشأن تعزيز القدرات العسكرية لليونان، أوضح المسئول الحكومي، أن بلاده تجري محادثات مع عدد من الدول وليس فرنسا فقط.
وأضاف بيتساس أن الصناعة الدفاعية في اليونان لم تحظى بالاهتمام المناسب خلال السنوات الأخيرة، لكن على المدى الطويل تعتبر ركيزة هامة للغاية للاقتصاد والدفاع وسيتم تفعيلها.
وكشف عن زيادة الميزانية العسكرية بشكل كبير، مؤكدا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت وسيكون هناك اتساق في دعم القوات المسلحة ولكن بحكمة.
وأوضح أن الإنفاق على التسليح يتم التخطيط له بطريقة تعزز قدرة الردع بشكل أسرع.
كما جدد المسئول اليوناني، رفض بلاده إجراء أي محادثات مع تركيا طالما تستمر سفن التنقيب التابعة لها في التنقيب شرق المتوسط.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان توترا متصاعدا بسبب التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، فيما يتوسط الاتحاد الأوروبي بين الطرفين للتهدئة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صراع شرق المتوسط.. اليونان تعزز قدراتها العسكرية لردع تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.