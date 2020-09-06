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الصحة الأردنية تعلن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجدّ خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية  منها 53 حالة محلية.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها لها اليوم ان إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الأن ارتفع الي 2411 حالة.

كما سجلت الصحة الأردنية 56 حالة شفاء منها 42 في مستشفى الأمير حمزة، و 14 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

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وكشفت الوزارة الأردنية عن إجراء 11925 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 894398  فحصًا.

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