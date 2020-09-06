بسبب كورونا.. إسرائيل تعتزم فرض حظر تجول في 40 مدينة

وذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" أنه من المقرر أن يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي فرض حظر تجول ليلي في 40 مدينة، بدلا من خطط الإغلاق الشامل التي وضعتها الحكومة للتعامل مع المناطق الموبوءة.
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وبحسب التقارير العبرية، من المتوقع أن يبدأ الحظر من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا.
وأوضحت أن الأعمال والأنشطة غير الأساسية سيتم إغلاقها أثناء فترة الحظر، مشيرة إلى الإغلاق الكامل للمدارس.
وتشهد إسرائيل تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصل إجمالي المصابين إلى 129349 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1010 حالات.
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