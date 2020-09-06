لأول مرة منذ 8 سنوات.. وزير خارجية روسيا يزور سوريا

وصل، منذ قليل، وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة هامة، يعقبها زيارة هي الأولى منذ 2012 لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الزيارة "تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسئولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات".

ويرأس الوفد الذي وصل مطار دمشق الدولي منذ قليل نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن جميع الطائرات القتالية الروسية ستجهز بأحدث نظام التصويب المستخدم لإلقاء القنابل، والذي أثبت نجاعته في سوريا.

وقال شويغو لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "طورنا نظام تصويب خاصا بإلقاء القنابل لعله شبه مثالي، إذ تم تطويره واختباره ثم جرب في ظروف القتال، ونحن في الوقت الحالي نجهز به كل طائراتنا المزودة بأنظمة إلقاء القنابل".

وأشار الوزير إلى أنه يقصد بالتجربة القتالية أداء الطيران الحربي الروسي في سوريا.