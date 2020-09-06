نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية الفلسطينية بالإمارات: لن نسمح لأى شخص بالمساس بالعلاقات التاريخية بين الدولتين في المقال التالي
وتدرك الجالية الفلسطينية يقينا بأن مثل تلك المواقف المنحرفة، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة، كما تستهدف وشائج الأخوة بيننا وبين الشعوب الشقيقة في منظومة الخليج العربي.
وتؤكد الجالية الفلسطينية بأنها كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الإحترام والوفاء دومًا، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعنا بالأشقاء في دولة الإمارات العزيزة والمحبة لفلسطين قيادة ودولة وشعبًا، ونعلن بكل وضوح بأن لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجالية الفلسطينية بالإمارات: لن نسمح لأى شخص بالمساس بالعلاقات التاريخية بين الدولتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.