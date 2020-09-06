مصور إيطالي يفوز بـ(فيزا دور) بتحقيقه حول كورونا

باريس ـ وكالات: فاز المصور الإيطالي فابيو بوتشياريللي امس الاول بجائزة “فيزا دور” للتصوير الصحفي، لمهرجان “فيزا بور ليماج” في مدينة بيربينيان الواقعة جنوب فرنسا، عن تحقيق أجراه في مدينة بيرجامو الإيطالية خلال ذروة جائحة كوفيد 19. وحصل الأميركي براين دنتون بجائزة “فيزا ماجازين”، عن رصده بالصورة على مدى 6 أشهر، التقلبات المائية الناجمة عن الاحتباس الحراري، من جفاف وفيضانات. وقد نُشر التحقيقان في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

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