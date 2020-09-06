كيف يمكن لخطوط الطيران أن تعيد جذب الركاب إليها ؟

واشنطن ـ د ب أ: تردد الحديث كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية، حول أهمية عدم السفر ما لم يستوجب الامر ذلك. ويقول الاشخاص الذين كانوا يسافرون كثيرا قبل فترة تفشي وباء كورونا، إنهم صاروا يدركون الآن أن القيام بالكثير من رحلات السفر لم يعد أمرا ضروريا حقا، وذلك بفضل تطبيقات إلكترونية مثل “زووم” وغيره من التطبيقات المنافسة. وترى وكالة “بلومبرج” للانباء أنه من الضروري حقا أن يكون المحامون حاضرين بأنفسهم أثناء المحاكمات، ولكن أن يتم السفر من أجل حضور موعد محدد لمدة ساعة على سبيل المثال يعد اهدارا للوقت والمال. وقد يحتاج مندوبو المبيعات للانتقال إلى موقع العميل من أجل إتمام صفقة ما، ولكن ببساطة، يمكن القيام بذلك عن بعد.

وكانت أغلب تداعيات تفشي الوباء مفزعة، إلا أن التراجع الحاد في حجم رحلات الطيران لاغراض العمل بشكل خاص، كان كشفا مثيرا. وقد يكون ذلك مبررا لقيام شركة “يونايتد إيرلاينز” القابضة مؤخرا برفع الكثير من الرسوم التي يكرهها العملاء إلى حد كبير، وهي “رسوم التغيير” التي تبلغ قيمتها 200 دولار أميركي، والتي يتم فرضها عند قيام العملاء بحجز رحلات جوية ثم تغييرها. وسرعان ما قام عدد من شركات الطيران الاخرى، ومن بينها “دلتا إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز”، باتخاذ نفس الاجراء الذي اتخذته “يونايتد إيرلاينز”، التي تعهدت بأنها لن تعيد فرض تلك الرسوم مجددا بعد انتهاء أزمة الفيروس.

وفي الحقيقة، فإن رفع “رسوم التغيير” لن يحدث فرقا كبيرا بالنسبة للمسافرين بغرض العمل، كما لن يفيد باقي المسافرين. لذا، فإن هناك بعض الاجراءات الأخرى الصديقة للعملاء والتي قد تقوم شركات الطيران باتخاذها من أجل إنعاش تلك الصناعة.

ـ أولا، تخصيص مساحة أكبر لجلوس الركاب

ـ ثانيا، توفير مقاعد أكثر راحة

ـ ثالثا، فلنكتفِ بهذا القدر من أطباق الجبن. فهل يمكن توفير طعام حقيقي من جديد على متن الطائرات؟

ـ رابعا، عمل حمامات أكبر. فعندما يصل الامر إلى مرحلة عدم القدرة على الاستدارة في حمام الطائرة بدون لمس الجدران، فإن الامور تكون قد تجاوزت الحد المعقول.

ـ خامسا، عدم التقيد بشرط عدم زيادة الوزن عن 50 رطلا.