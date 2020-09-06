صور ريهانا المصابة تصدم جمهورها.. والنجمة ترد

أثارت صور جديدة تم التقاطها للمغنية الشهيرة ريهانا قلق متابعيها، بعد أن ظهرت آثار إصابة على وجهها، شبيهة بتلك التي ظهرت عليها قبل سنوات عندما تعرضت للضرب على يد حبيبها السابق، إلا أن المغنية ردت وأوضحت حقيقة ما جرى هذه المرة.

وكانت ريهانا في سيارتها أمام أحد المطاعم في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، عندما التقط مصورو الباباراتزي صورا لها فور قيامها بخلع النظارة الشمسية التي كانت ترتديها.

وظهرت رضوض زرقاء حول عينها، بالإضافة إلى آثار جروح على جبينها، مما أثار تكهنات حول طبيعة ما جرى، خاصة وأنها ظهرت بمثل هذا الشكل عام 2009، عندما تعرضت للضرب على يد حبيبها السابق، المغني كريس براون.

ومع تزايد التكهنات، ردت المغنية البالغة من العمر 32 عاما، على لسان ممثلها، الذي أوضح أنها تعرضت لحادث خلال ركوبها "سكوتر كهربائي".

وأضاف أن الجروح تبدو أسوأ مما هي في الحقيقة، لافتا إلى أنها تتحسن بسرعة، وفق ما ذكر موقع "تي إم زي" المعني بأخبار المشاهير.