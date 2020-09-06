اليابان.. إعصار ”هايشن” يخلف 17 مصابا ويجبر الملايين على ترك ديارهم

أصيب 17 شخصا على الأقل وحثت السلطات أكثر من ثمانية ملايين آخرين على ترك ديارهم جراء إعصار "هايشن" القوي الذي ضرب اليوم الأحد جنوب غربي اليابان.
وأفادت وكالة "كيودو" بأن الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء اليوم الأحد تتوزع بين محافظات كاغوشيما وكوماموتو وميازاكي وناغاساكي، لافتة إلى أن الإعصار أسفر عن انقطاع الكهرباء عن نحو 142 ألف منزل في المنطقة.
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ويواصل الإعصار الآن سيره بين الجزر اليابانية ومر حتى الساعة قرب جزيرة أوكيناوا ومن المتوقع أن يجتاح الليل القادم سواحل جزيرة كيوشو حيث سيتسبب في هطول أمطار بقدر يصل إلى 600 ملم.
ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار شبه الجزيرة الكورية صباح يوم غد.
وأكدت "كيودو" أن الأوامر التنفيذية والتوصيات بالإجلاء صدرت حتى الآن إلى أكثر من 8.59 مليون شخص في غرب البلاد.
وأسفر الإعصار عن تعليق حركة القطارات السريعة في غرب اليابان وإغلاق المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إلغاء 579 رحلة طيران تربط بين جزيرتي كيوشو وشيكوكو بباقي أراضي البلاد.
وتصل سرعة الرياح في مناطق مرور الإعصار نحو 46 مترا في الثانية وقد تصل 50 مترا في الثانية حتى يوم غد.
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