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السعودية تكشف موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، عن مواعيد إجازة اليوم الوطني السعودي للعام 2020.

وذكرت الوزارة السعودية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوما واحدا للقطاع الخاص و القطاع غير الربحي وهو يوم  23 سبتمبر.

وبيًنت الوزارة عبر صفحتها علي تويتر ان إجازة اليوم الوطني  للقطاع العام يومين هما 23-24 سبتمبر.

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام حيث يحتفل السعوديون بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716،والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وذلك في الثالث والعشرين من سبتمبر 1932.

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