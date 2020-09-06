ترامب: الديمقراطيون يشوهون سمعتي.. وسأنتصر في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن المعسكر الديمقراطي يطلق ضده "أكاذيب" لا مثيل لها، مؤكدًا أنه سينتصر في الماراثون الانتخابي للرئاسة والذي سينطلق في نوفمبر المقبل.

وأضاف ترامب: "الديمقراطيون يطلقون ضدي أكاذيب لا مثيل لها لكن سأنتصر".

وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين في وجود ارتفاع في معدلات جرائم العنف في المدن التي يسيطرون عليها، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر من استخدام إحصائياته بطريقة تصنف المدن وتبسط أسباب الجريمة بطريقة مبالغ فيها.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، إدارة ترامب بوقف الإحاطات الأمنية المتعلقة بالانتخابات بالحضور شخصيًا للنواب من أجل "إخفاء الحقيقة" بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

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وكان مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، أبلغ الكونجرس أن مكتبه سيقدم تقارير مكتوبة بدلًا من تقارير شفهية، ما يثير مخاوف بين الديمقراطيين بشأن حق الشعب في المعرفة بشأن تدخل أجنبي.

وأضاف شيف، ردًا على سؤال عما إذا كان مجلس النواب يمكن أن يستدعي مسئولين استخباراتيين للشهادة، إن "ذلك بالتأكيد أحد الأدوات التي قد نستخدمها".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، جاء في تقرير لمسئول أمريكي بارز في مجال مكافحة التجسس أن روسيا تحاول "تشويه سمعة" منافس ترامب، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، قبل الانتخابات.