قال مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، إن حوار المغرب لتسوية الأزمة الليبية يركز على توزيع المناصب السيادية.
وأضاف المجلس في بيان نشرته قناة "الحدث"، "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي سيبحث في حوارات منفصلة لاحق، ومحادثات جنيف ستقرر مصير المجلس الرئاسي والحكومة".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة: "نفسح المجال لحوار ليبي ـ ليبي بدون أي تدخل ، مشددا على ضرورة أن يغلب أبناء ليبيا روح المسئولية".
وأضاف: "الليبيون قادرون على تجاوز كافة الصعوبات والصراع على الأرض في ليبيا خلف دمارا واسعا".
واجتمع في وقت سابق، مجلسا النواب والدولة في المغرب، وهو اجتماع تمهيدي لاجتماعٍ قادم في جنيف تشارك فيه لجنةُ الحوار من مجلسي النواب والدولة.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراجِ القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القواتُ التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مجلس النواب الليبي: حوار المغرب يركز على توزيع المناصب السيادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.