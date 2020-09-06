جعجع لحزب الله: كفوا عن التدخل في الشئون العربية باسم إيران

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الأحد، مليشيات حزب الله بخدمة لبنان وأهله وليس إيران.

وقال جعجع، خلال تصريحات صحفية، "يتعين على حزب الله أن يسلم قرار السلم والحرب إلى الدولة وأن يخدم لبنان وليس إيران".

وأضاف: "نطالب حزب الله بالكف عن تدخلاته الخارجية السافرة غير المبررة في شئون الدول العربية".

Advertisements

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية: "لا يمكن لحزب الله أن يستمر دون أن يغير في توجهاته وسلوكه".

وفي 20 أغسطس، طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سلطات بلاده بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والقبض على القيادي في حزب الله سليم عياش وتسليمه.

وعقب كارثة انفجار مرفأ بيروت طالب سمير جعجع، الرئيس اللبناني ميشال عون بتقديم استقالته