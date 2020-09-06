خطر يقسم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية .. بابا الفاتيكان: القيل والقال طاعون أسوأ من كورونا

حذر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قائلا إن "القيل والقال طاعون أسوأ من كوفيد 19، كاشفا خطر الثرثرة وإمكانية استخدامها لتقسيم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
وحذر البابا فرانسيس المصلين الذين تجمعوا لإلقاء خطابه يوم الأحد في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان من نشر ثرثرة، محذرًا من إمكانية استخدامها لتقسيم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
وقال بابا الفاتيكان "الشيطان هو القيل والقال العظيم
واضاف قائلا من نافذة فوق الساحة: "إنه دائمًا ما يقول أشياء سيئة عن الآخرين لأنه الكذاب الذي يحاول تقسيم الكنيسة".
وحذر البابا بانتظام من مخاطر الثرثرة وهاجم المتصيدون عبر الإنترنت.
وتابع البابا فرانسيس: "إذا حدث خطأ ما، صمت والصلاة من أجل الأخ أو الأخت الذين أخطأوا، لكن لا تتحدثوا أبدًا".
وفي سبتمبر 2019، ووصف فرنسيس "الافتراء'' وشهادة الزور بأنها "سرطان شيطاني" في جسد الكنيسة.
واستطرد: "نحن نعلم أن الافتراء يقتل دائمًا، هذا السرطان الشيطاني - المولود من الرغبة في تدمير سمعة الإنسان - يهاجم أيضًا بقية الجسد الكنسي ويضر به بشكل خطير عندما يتحد الناس لمصالح تافهة أو لتغطية عيوبهم".
وأثار استخدام البابا السابق لكلمة "افتراء" جدلًا في عام 2018 عندما استخدمها لوصف مزاعم خوان باروس مدريد، الذي عينه فرانسيس مؤخرًا أسقفًا لأوسورنو في تشيلي، بالتستر على مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال ضد رجال الدين. اعتذر البابا لاحقًا عن تعليقاته.
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