في كتابه الجديد .. محامي ترامب: الرئيس الأمريكي سبّ سابقه أوباما.. واتهم مانديلا بتحويل جنوب إفريقيا إلى "حفرة قذرة" | فيديو

يكشف الكتاب المقبل الذي سيصدره مايكل كوهين، مساعد ترامب المخزي والمحامي الشخصي، أمثلة مفترضة على عنصرية الرئيس الأمريكي المزعومة، وكراهية باراك أوباما، ورد الفعل على أداء عرض شريطي مفاجئ.
مذكرات كوهين ، الخائن: القصة الحقيقية للمحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد جيه ترامب ، وصلت إلى أرفف الكتب يوم الثلاثاء ، على الرغم من أنه يقضي حاليًا عقوبة بالسجن الفيدرالية لمدة ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي ، والكذب على الكونجرس وانتهاكات تمويل الحملات.
وفي الكتاب، يكشف كوهين عن معلومات حول مجموعة متنوعة من تصرفات ترامب وتصريحاته التي تصدرت عناوين الصحف منذ ترشح نجم تلفزيون الواقع السابق لمنصب، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، التي حصلت على نسخة مسبقة منها.
وكتب كوهين أنه كان "أحد الأشرار في ترامب"، بينما كان يصف ترامب - الذي دافع عنه سابقًا إلى أقصى حد - بأنه "غشاش ، كاذب ، محتال، متنمر ، عنصري ، مفترس ، محتال".
وقد كتب أنه خلال حملة عام 2016 ، زُعم أن ترامب قال إن الأقليات "ليسوا شعبي'' وأن الرئيس ادعى أيضًا أنه "لن يحصل أبدًا على أصوات ذوي الأصول الأسبانية'' ، لأنهم مثل السود، هم أغبياء جدًا للتصويت لترامب.
ووصف المحامي المفصول "كراهية" ترامب وازدراءه لأوباما أيضًا.
وكشف كوهين أنه في وقت ما، وزُعم أن ترامب استأجر "فو باما'' للعب دور البطولة في مقطع فيديو، حيث قام ترامب " بالتقليل من شأن الرئيس الأسود الأول ثم فصله، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
وقالت المنظمة الإخبارية، التي حصلت أيضًا على نسخة من المذكرات، إن الممثل الذي لعب دور فاوكس باما ولم يتم ذكر اسمه وليس هناك أي إشارة إلى متى أو لماذا تم تصوير الفيديو.
ولكن الكتاب يحتوي بالفعل على صورة ملونة يمكن أن يُرى فيها ترامب جالسًا خلف مكتب مقابل رجل أسود مرتبك بشعر أشيب ودبوس العلم الأمريكي على طية صدر السترة.
وأحد الكتب الموجودة على مكتب ترامب يقول "أوباما..
وعلى مر السنين، تعرض ترامب لانتقادات لنشره تصريحات ألمحت إلى أن أوباما غير مؤهل ليكون رئيسًا لأنه ربما لم يكن قد ولد في الولايات المتحدة - وهي نظرية غير صحيحة.
ومن بين ادعاءات كتاب كوهين أن ترامب قال إن السبب الوحيد لقبول أوباما في جامعة كولومبيا للدراسة الجامعية ثم كلية الحقوق بجامعة هارفارد كان بسبب "العمل الإيجابي".
وكتب كوهين أيضًا أن "الرأي الضعيف لترامب تجاه جميع السود ''شمله المزعوم بالقول: "أخبرني أن دولة واحدة يديرها شخص أسود ليست حفرة، وجميعها مراحيض كاملة".
ووفقًا لكوهين، استخدم ترامب عبارة "الثلاثية" مرة أخرى، عندما تحدث عن رئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا.
وعندما توفي مانديلا في عام 2013، كتب كوهين أن ترامب لا يعتقد أن مانديلا كان "قائدًا حقيقيًا - وليس من النوع الذي يحترمه".
وزعم كوهين أن ترامب قال: "مانديلا رفع البلاد كلها، مانديلا لم يكن قائدا".
وكان مانديلا شخصية رئيسية في إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهي ممارسة قسمت البلاد على أسس عرقية.
وتم انتقاد ترامب في يناير 2018 بعد أن قال خلال اجتماع في المكتب البيضاوي حول يانصيب التأشيرة ، "لماذا نريد أن يأتي كل هؤلاء الأشخاص من الدول الثلاث إلى هنا؟" بينما يُفترض أنه يشير إلى دول أمريكا الوسطى وأفريقيا.
ونفى فيما بعد الإدلاء بتصريح "الدول الثلاث".
وعلى الرغم من كل هذا، كتب كوهين أنه لم يسمع ترامب ينطق بكلمة "نون".
في حكاية أخرى من الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف عن ترامب ، كتب كوهين عن زيارة مفترضة 2013 قام بها ترامب إلى ناد للتعري في لاس فيجاس.
وكتب كوهين أن ترامب ذهب إلى نادي التعري مع القلة الروسية الأب وابنه أراس وأمين أجالاروف.
وخلال الزيارة، ادعى كوهين أنهم شاهدوا أحد فناني نادي التعري وهو يحاكي التبول على فنان آخر، ثم تظاهر بشربه.
ووفقًا لكوهين، كان رد فعل ترامب على ما رأوه على خشبة المسرح هو "الكفر والبهجة".
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