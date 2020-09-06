الجالية الفلسطينية في الإمارات: لن نسمح بالمساس بالعلاقات التاريخية بيننا والإمارات

أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عن استنكارها ورفضها لحملات الإساءة والتحريض المستمرة التي تقوم بها جهات للإساءة للشعب الفلسطيني.
وحذرت الجالية الفلسطينية بدولة الإمارات، فى بيان، من تلك المواقف المنحرفة، التى تستهدف استقرار ومصالح الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي الشقيقة، كما تستهدف العلاقات والأخوة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي.
وأكدت الجالية الفلسطينية أنها كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الاحترام والوفاء دومًا، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعهم بالأشقاء في دولة الإمارات المُحبة لفلسطين قيادة ودولة وشعبًا.
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