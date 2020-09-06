أخبار اليمن : الهاتف المحمول يسبب النسيان وفقدان الذاكرة

الهاتف المحمول يسبب النسيان وفقدان الذاكرة
حذر خبراء في مجال الصحة من أن استخدام الهواتف الذكية المحمولة يؤثر سلبا على ذاكرة الإنسان، التي تصبح غير قادرة على حفظ المعلومات لفترة طويلة.
وبحسب مختصين روس يؤثر استخدام الهواتف المحمولة على قدرة الذاكرة، ومع مرور الوقت والتعود، تصبح الذاكرة غير قادرة على حفظ الحقائق والمعلومات، وذلك بسبب الاستعانة بذاكرة الهواتف المحمولة واستخدام كذلك نظام الملاحة الذي يساعد على التنقل بدل التعويل على الذاكرة، والوصول إلى المعلومة عن طريق الهاتف والرجوع إليها متى شئنا يحد من دور الذاكرة لدى الإنسان وقدرتها، وفقاً لروسيا اليوم.
ودعا المختصون إلى ضرورة أداء تمارين معينة لتحسين الذاكرة، لتجنب ظاهرة النسيان وتقوية قدرتها على حفظ المعلومات.
ووفقا لنتائج الأبحاث والدراسات فإن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية بشكل نشط لديهم استجابة أبطأ للإشارات الضوئية والصوتية، وزيادة ملحوظة في عدد أخطاء الكتابة، وانخفاض مؤشرات القدرة على العمل.
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