ارتفاع حاد لإصابات كورونا فى بريطانيا

ارتفاع حاد لإصابات كورونا فى بريطانياسجلت بريطانيا، اليوم "الأحد"، ارتفاعاً حاداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 2988 حالة مقابل 1813 في إحصائية "السبت".

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2988 حالة لتصل إلى مستوى 347152.

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 2 سبتمبر 1508 حالات، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، وفي 5 سبتمبر 1813.

وتعتبر حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو.