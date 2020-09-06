فرنسا.. طعن رجل قرب محطة في باريس وفرار المهاجم

أفادت مراسلة "دوت الخليج"، مساء الأحد، بوقوع عملية طعن شخص قرب محطة الشمال في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت مراسلتنا أن منفذ عملية الطعن ما يزال فارا، فيما تواصل عناصر الشرطة ملاحقته.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الدماء تلطخ أرضية محطة الشمال في باريس، وسط تطويق الشرطة لمكان الحادث.

وتعليقا عن الحادث، قال وزير الداخلية الفرنسي "نتابع عن كثب حادثة الطعن والشرطة تعمل من أجل القبض على المهاجم والضحية حالته خطرة".

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وتأتي الواقعة بعد ساعات قليلة من حوادث طعن مشابهة شهدتها مدينة برمنغهام وسط بريطانيا.

وأكدت الشرطة البريطانية تعرض عدد من الأشخاص للطعن في حوادث متزامنة وسط ثاني أهم المدن الإنجليزية.

وقال مراسلنا إن الحوادث خلفت مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، من بينهم حالتان خطيرتان.