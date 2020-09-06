إصابات في الجيش التركي بإطلاق نار في إدلب السورية

أصيب جنديان تركيان بجروح، الأحد، في إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في محيط قاعدتهم العسكرية، ببلدة معترم في محيط مدينة أريحا جنوبي إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع (سانتفيه)، أطلقوا النار على عدد من الجنود الأتراك، مما أدى إلى إصابة اثنين، جراح أحدهما خطيرة".

وتشهد هذه المنطقة عمليات مسلحة ضد الجنود الأتراك، إذ أكد المرصد أنه في 29 أغسطس، تم تفجير آلية مفخخة وشن هجوم مسلح استهدف نقطة تركية في قرية سلة الزهور غربي إدلب.

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ووثق المرصد السوري، مقتل مواطن من أبناء قرية تل حمكي في ريف إدلب الغربي "برصاص طائش"، بالإضافة إلى إصابة عدد من عناصر ما يعرف بـ"فيلق الشام" المكلفين بحراسة النقطة التركية، أثناء الهجوم.

وشهدت المنطقة استنفارا متواصلا من قبل القوات التركية على طول طريق اللاذقية – حلب الدولي، انطلاقا من نقطة اشتبرق وصولا إلى بلدة نحليا في ريف إدلب الغربي.

ونوه المرصد إلى أن مجموعة تطلق على نفسها "كتائب خطاب الشيشاني"، تبنت الاستهدافات المتكررة للدوريات الروسية - التركية في أغسطس الماضي، على طريق "M4"، دون معرفة تبعية تلك الجهة حتى اللحظة.