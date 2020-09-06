عاجل .. فيديو : طعن رجل قرب محطة فى باريس وفرار المهاجم

وذكرت مراسلة القناة أن منفذ عملية الطعن ما يزال فارا، فيما تواصل عناصر الشرطة ملاحقته. وأظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الدماء تلطخ أرضية محطة الشمال فى باريس، وسط تطويق الشرطة لمكان الحادث. وتعليقا عن الحادث، قال وزير الداخلية الفرنسى "نتابع عن كثب حادثة الطعن والشرطة تعمل من أجل القبض على المهاجم.. والضحية حالته خطرة". Advertisements وتأتى الواقعة بعد ساعات قليلة من حوادث طعن مشابهة شهدتها مدينة برمنغهام وسط بريطانيا.

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