بيلاروسيا .. اعتقال 100 شخص فى مظاهرات احتجاجية

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الداخلية البيلاروسية، أولجا تشيمودانوفا ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ إن المظاهرات الاحتجاجية غير المصرح بها لم تنته بعد، وبالتالى الاحتجازات لا تزال مستمرة.
واحتشد عشرات آلاف المحتجين اليوم أمام قصر الاستقلال، الذى يعتبر مقرا للرئيس، وسط مينسك حيث شاركوا فى مظاهرة جديدة مناهضة للسلطات بقيادة لوكاشينكو، وقامت قوات الأمن بدفع حشود المحتجين من منطقة قصر الاستقلال وفرضت طوقا أمنيا حوله وسط أنباء عن وقوع اشتباكات محدودة.
وتشهد بيلاروسيا منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فى أغسطس الماضى، التى فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، احتجاجات للمعارضة، التى لم تعترف بفوز لوكاشينكو.
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