زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الفلبين

وأعلن المركز أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترًا إلى الشرق والشمال الشرقي من منطقة جنرال سانتوس فى جزية مينداناو الفلبينية، موضحًا أن الزلزال كان على عمق 473 كيلومترًا.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد.
ولم ترد أى معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار فى المنطقة، فيما ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) بسبب الهزة.
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