فيديو .. تظاهرات عنيفة فى بورتلاند والشرطة الأمريكية تعتقل 50 محتجا

اعتقلت الشرطة الأمريكية، 50 محتجا فى بورتلاند رشقوا عناصرها بالحجارة والقنابل الحارقة، وذلك فى اليوم المئة للتظاهرات احتجاجا على العنصرية ووحشية الشرطة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ورشق محتجون فى مدينة بورتلاند الواقعة فى ولاية أوريغون أفراد الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، الذين قاموا بدورهم باحتجاز ما يزيد على 50 محتجا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليل السبت.

وذكرت شرطة بورتلاند فى بيان أن قنبلة حارقة أصابت أحد السكان وجرى نقله إلى المستشفى، كما أُصيب رجل شرطة فى يده جراء ألعاب نارية، مشيرة إلى أن "أعمال عنف صاخبة" للمحتجين فى شارع ستارك جنوب شرق المدينة.

وشهدت بورتلاند احتجاجات ليلية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وتحولت بعض هذه الاحتجاجات أحيانا إلى اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد الشرطة وكذلك بين مجموعات من اليمين وأخرى من اليسار.

وتجتاح الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل جورج فلويد فى مايو، وفلويد رجل من ذوى البشرة السمراء توفى بعد أن جثا شرطى فى مدينة منيابوليس بركبته على رقبته أثناء احتجازه لقرابة تسع دقائق.