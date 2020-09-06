ألمانيا: المعلومات المتعلقة بقضية تسميم نافالني قد يتم نقلها إلى روسيا

يأتي بيان الوزير بعد أن صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو منفتحة للحوار مع برلين بشأن الوضع حول نافالني. وأشارت المتحدثة أيضًا إلى أنه في 27 أغسطس، أرسلت موسكو طلبًا من مكتب المدعي العام الروسي لتبادل المعلومات حول الوضع مع نافالني وتنتظر ردًا من برلين.
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في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال هيكو ماس إن برلين تتوقع أن تتخذ موسكو إجراءات بشأن التسمم المزعوم لنافالني في أقرب وقت ممكن ، مضيفًا أن ألمانيا ستنسق الرد مع شركائها في حالة فشل روسيا في التحقيق. كما افترض ماس أن هناك مؤشرات كثيرة على أن روسيا كانت وراء حادثة الشخصية المعارضة.
في 20 أغسطس، أصيب السياسي المعارض الروسي بالمرض أثناء رحلة داخلية من مدينة تومسك السيبيرية إلى موسكو. تم علاجه في البداية في مدينة أومسك، حيث هبطت الطائرة اضطراريا.
بعد يومين، بمجرد أن أثبت الأطباء أنه لائق للنقل الجوي عبر الحدود، تم نقل الرجل إلى مستشفى شاريتيه في برلين لتلقي مزيد من العلاج.
ادعى الأطباء الألمان في البداية أنهم عثروا على آثار لمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز في نظامه، قبل الإبلاغ عن تسمم نوفيتشوك.
وردت موسكو بالإشارة إلى عدم وجود أدلة في مزاعم برلين، مشيرة إلى أن الأطباء الروس لم يعثروا على مواد سامة في نافالني.
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