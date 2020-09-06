إيران تطور صواريخ كروز من الجو لتصيب أهدافا تتجاوز 1000 كيلومتر

أكدت إيران من جديد عزمها على عدم تطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف على بعد أكثر من 2000 كيلومتر، قائلة إنها ليست بحاجة إلى مثل هذه الأسلحة.

وفي الوقت الحالي، يبلغ مدى معظم صواريخ إيران ما يزيد قليلًا على 1000 كيلومتر، مع صواريخ كروز الأرضية التي يصل مداها الفعال إلى 1400 كيلومتر.

ومع ذلك، فإن أداء صواريخ إيران الجوية كان ضعيفًا حتى الآن، حيث أصابت أهدافًا على بعد أقل من 1000 كيلومتر.

وتستهدف إيران حاليا إلى توسيع نطاقها من خلال تعزيز قدرة إنتاج المحرك ووضع صواريخ كروز الجوية على قدم المساواة مع الأنواع الأخرى. وفي الوقت نفسه، لا تسعى إيران إلى زيادة مدى أي من صواريخ كروز، جوًا أو برًا أو بحرًا ، لمسافة تتجاوز 2000 كيلومتر ، حيث لا تحتاج إيران إلى أسلحة بعيدة المدى، بحسب وزير دفاعها. وأشاد حاتمي بصناعة الدفاع الإيرانية لكونها متطورة وقادرة على التعامل مع تحديث الصواريخ المخطط له. وأشار إلى أن الشركات العسكرية المحلية تلبي حاليًا 90٪ من احتياجات طهران الدفاعية، لكنه اعترف بأنه بعد أن ترفع الأمم المتحدة الحظر المفروض على إيران على مبيعات الأسلحة التقليدية، يمكن لإيران أن تبدأ العمل مع الدول الأجنبية لشراء وبيع الأسلحة. Advertisements

ومن المقرر أن يتم رفع الحظر بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، الموقعة في عام 2015، لكن الولايات المتحدة تعارضها بشدة، التي تعهدت بعرقلة هذه الخطوة في مجلس الأمن الدولي.

وتتهم واشنطن طهران بانتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة وحاولت الشروع في آلية عقوبات "سناباك"، لكن دون جدوى.

ورفض الموقعون الآخرون على الاتفاق النووي في مجلس الأمن المبادرة الأمريكية، مشيرين إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وفقدانها لاحقًا للسلطة لفرض الآليات التي تم إنشاؤها كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة.

ثم تعهدت واشنطن بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد إيران، حتى لو لم يدعمها شركاؤها الأوروبيون والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي.