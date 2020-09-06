وزير خارجية مالطا: نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين ونشكر مصر لجهودها في حل الأزمة

قال وزير خارجية مالطا ايفاريست بارتولو، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم الحل السياسي في ليبيا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وصون ثرواتها.

وأضاف ايفاريست بارتولو في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين".

وتابع: "موقف مصر من الأزمة الليبية مهم للغاية ونثمن ما تبذله من جهود لإيجاد حل لهذه الأزمة".

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وفي وقت سابق، بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع بارتولو الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة، تطورات الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد بأن اللقاء تناول سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين.

وحرص وزير خارجية مالطا على أن يعرب من ناحيته عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.