العراق.. هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد الدولي.

وقالت قناة "السومرية" العراقية: "سقوط 3 صواريخ على المطار العسكري داخل مطار بغداد الدولي".

وتواجه "المنطقة الخضراء"، التي تضم سفارة واشنطن في بغداد، والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، هجمات مشابهة متفرقة، منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية، مطلع العام الجاري.‎

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني يقضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.