إصابة 14 شخصا بجروح بسبب إعصار هايشن جنوب وجنوب غرب اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن 14 شخصًا على الأقل أصيبوا في اليابان عندما ضرب إعصار هايشن محافظات جنوب وجنوب غرب البلاد يوم الأحد.
ويعد إعصار هايشن هو العاشر الذي يضرب شمال شرق آسيا في الأيام العديدة الماضية.
وبدأ الإعصار في الاقتراب من جنوب وجنوب غرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع ، حيث أصدرت جميع المحافظات السبع في جزيرة كيوشو بالفعل أوامر إخلاء للسكان المحليين - حوالي 1.8 مليون شخص.
وبحسب الاذاعة اليابانية، في حين أن معظم الإصابات التي تلقاها الناس طفيفة وناتجة عن السقوط، أصيب رجل مسن بجروح خطيرة في الصدر.
ويقع الإعصار حاليًا على بعد 100 كيلومتر (62 ميلًا) غرب مدينة ماكورازاكي في مقاطعة كاجوشيما بالجزيرة وهو في طريقه إلى الشمال الشمالي الغربي بسرعة 35 كيلومترًا في الساعة (22 ميلًا في الساعة).
ويبلغ الضغط الجوي في مركز هايشن 945 هكتوباسكال، بينما تبلغ طاقة الرياح 162 كيلومترًا في الساعة وتصل سرعة الرياح إلى 216 كيلومترًا في الساعة.
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