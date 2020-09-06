إصابة شخص في حادث طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

قالت وسائل إعلام فرنسية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن شخصًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة في حادث طعن بالعاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت صحيفة "لاباريسين" المحلية، إن شخصًا مجهولًا قام بطعن أحد الأشخاص بشكل عشوائي في محطة قطارات "جير دي نورت"، ما أسفر عن إصابته بجروح مميتة.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية طوقت المحطة بعد نقل المصاب إلى المستشفى، مشيرةً إلى أن قوات الأمن تعكف على البحث عن منفذ الهجوم بعد هروبه.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الفرنسي قوله: "نتابع عن كثب حادثة الطعن في باريس والشرطة تعمل على اعتقال المهاجم".
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