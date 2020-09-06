سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي ولا إصابات

سقطت ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي، وفق ما أعلنت مصادر أمنية عراقية، الأحد، لكنها لم تذكر إن كان الحادث قد أسفر عن وقوع إصابات.
وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق: "سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد. أحدها سقط على مرآب للسيارات في المطار المدني".
وأضافت خلية الإعلام الأمني أن الصواريخ أطلق باتجاه مطار بغداد الدولي من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.
وفي 14 أغسطس الماضي، سقطت ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب بيان رسمي عراقي. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي أواخر يوليو الماضي، تعرض مطار بغداد إلى هجوم مماثل، إذ سقط صاروخ كاتيوشا على المطار، من دون أن تسجل أضرار أو إصابات.
وعادة ما يتكرر استهداف مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية أميركية، بالصواريخ من مناطق مجاورة له، من دون أي يعلن عن إطلاقها أي جهة.
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