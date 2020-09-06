مسؤول أوروبى : على أردوغان خفض التوتر شرق المتوسط

وأضاف أن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل أبلغ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بآليات العقوبات وعرض الحوار الشامل، كما دعاه إلى خفض التوتر ووقف الأعمال الاستفزازية". واقترح رئيس المجلس الأوروبى عقد مؤتمر متعدد الأطراف لحل الأزمة فى شرق المتوسط. وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، أعلن اليوم الأحد، أن المجلس الأوروبى المقرر عقده فى نهاية سبتمبر سيخصص فى المقام الأول جلسة للمسألة التركية والتوتر فى شرق البحر المتوسط، مع دراسة فرض عقوبات على أنقرة.

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