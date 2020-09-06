أنور قرقاش : خطاب الماضي يصلح لمن لا يعنيه المستقبل

وكتب قرقاش " ‏في خضم الاستقطاب العربي الحالي ندرك أن مسار دول الخليج العربي نحو بناء المستقبل اللائق بأبنائها هو الأولوية لنا جميعًا. وغرد قرقاش، على تويتر : " رفيق الحريري رحمه الله كان علامة بارزة في تاريخ لبنان الحديث. وتابع: عرفته شخصيًا ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة، واليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة.

نشر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تغريدة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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