التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن القوات تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية. وأوضح أن الطائرة المسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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