متحدثا عن حقوق لتركيا في شرق المتوسط.. أردوغان يؤكد دعمه لحكومة السراج

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في اسطنبول، حيث بحث الطرفان التطورات في ليبيا والعلاقات الثنائية. وبحسب وكالة "الأناضول" الحكومية، أكد أردوغان للسراج أن تركيا ستواصل تضامنها مع حكومة الوفاق. اقرأ أيضا: وزعم أردوغان أن أولوية تركيا هي "إحلال الاستقرار في ليبيا" عن طريق الحفاظ على وحدتها السياسية وسلامة أراضيها. وقال أردوغان إن تحقيق السلام والاستقرار فيي ليبيا يصب في مصلحة المنطقة بأكملها، على رأسها دول الجوار وأوروبا. وبحسب الوكالة، بحث أردوغان والسراج الخطوات المهمة "لحماية حقوق تركيا وليبيا" في شرق المتوسط.

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