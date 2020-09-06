هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم يتصدر تويتر ... ومغردون : الله يلطف بيهم ويحميهم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج من قلبي سلام للخرطوم تضامنا مع الشعب السودانى بسبب الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية. وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : - ‏ربي يفرجها على اهل السودان ، شعب راقي وطيب وكريم ‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم - ‏‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم

١٠٠ شهيد للآن

وآلآف المشردين

بسبب فيضان نهر النيل وارتفاع منسوبه ١٧ متر أسأل الله أن يلطف بهم ويهون مصابهم

قلوبنا معكم - ‏‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم Advertisements الله يلطف فيهم ويحميهم ، أرقى شعب عربي واقرب شعب لقلوبنا . - ‏اخوانا وأهلنا ربنا ينجيكم ويعفو عنكم

‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم - ‏نتمنى نشوف وقفة إعلامية وعالمية مع الشعب السوداني .. في ظل هالكارثة المأسوية ????‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم - ‏اللهم احفظ وطني وشعبه

اللهم انها ضاقت بنا بما رحبت فانزل علينا رحمتك وافرجها علينا عاجلا غير اجل

‎#من_قلبي_سلام_للخرطوم

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