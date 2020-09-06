تونس.. اعتقال سيدة رفضت القضاء على الإرهابيين في هجوم سوسة

اعتقلت قوات الأمن في تونس سيدة، استنكرت القضاء على الإرهابيين منفذي الهجوم الغادر في سوسة، بل شككت في العملية كلها.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، ألقت وحدات الأمن في سوسة القبض على سيدة بعد نشرها تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك" استنكرت فيها الاسراع في القضاء على الارهابيين وشككت في العملية.

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وأوضحت نقلا عن مصدر أمني أن النيابة أصدرت أمرا بايقاف السيدة المعنية.

وذكرت أن الموقوفة كانت مرشحة سابقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة على قائمة ائتلاف الكرامة.

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وصباح الأحد، قُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، في هجوم إرهابي في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحدًا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرًا إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار". وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.