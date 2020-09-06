بعد التفجيرات الإرهابية ..إجراء قوي يتخذه الرئيس التونسي ضد حركة النهضة

كما توقع الجليدي في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن تشهد الساعات القادمة فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية ، لافتا الي جماعة الإخوان وممثلها حركة النهضة لجئوا الي التصعيد ضد الدولة التونسية بعد تصريحات الرئيس التونسي تجاههم وإختياره لوزير داخلية من ولاية سوسة في حكومة هشام المشيشي.
وأكد الصحفي التونسي ان التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم كان عبارة عن رسالة مشفرة بعثت بها حركة النهضة لــ" قيس سعيًد" نتيجة لمواقفه الأخيره وتصريحاته حيث أعطت الحركة الأمر لذئابها بالتحرك والقيام بهذة العملية الإرهابية.
وألمح الجليدي ان رد قوات الأمن التونسية علي تلك الهجمات كان قويا وقاسيا وسريعا حيث قتلت 3 من الإرهابيين منفذي التفجير والقاء القبض علي رابع.
واشار الصحفي التونسي الي ان هناك علاقة غير مباشرة بين الإرهابين اللذين نفذوا تلك الجريمة وبين الرئيس التركي حيث بيًن ان الإرهابيين ينتمون الي العناصر المرتزقة التي جلبهم اردوغان الي ليبيا.
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