أخبار اليمن : هجوم جوي يمني واسع على مطار أبها السعودي

دوت الخليج -

هجوم جوي يمني واسع على مطار أبها السعودي

نفذ سلاح الجو المسير اليوم، هجوماً واسعاً على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة. هجوم جوي يمني واسع على مطار أبها السعودينفذ سلاح الجو المسير اليوم، هجوماً واسعاً على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً واسعاً على مطار أبها الدولي بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة. وأكد العميد سيريع أن الإصابات كانت دقيقة.. مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.

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