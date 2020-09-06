ماس: لا يوجد سبب لدى برلين لعدم تلبية الطلب الروسي بشأن نافالني

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده "وافقت ومنذ زمن طويل" على التجاوب مع طلب موسكو للمساعدة القانونية بشأن الناشط والمدون الروسي أليكسي نافالني
وفي تصريحات لقناة ARD التلفزيونية علق الوزير على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي اتهمت السلطات الألمانية بتعطيل مسار التحقيق في قضية الناشط المعارض.
وقال ماس بهذا الصدد: "لقد وافقنا ومنذ زمن طويل على قبول هذا الطلب بتقديم المساعدة القانونية. وهذا ما قلناه للسفير الروسي لدى حديثنا معه"، مضيفا: "وعلى وجه العموم لا يوجد أي سبب لعدم الموافقة عليه"
ألمانيا تؤكد قبولها طلب روسيا المساعدة القانونية في قضية نافالني
وتابع الوزير: "الفحص لا يزال مستمرا في مستشفى شاريتيه ببرلين (حيث يتلقى نافالني العلاج). لكننا قلنا بكل وضوح إنه في حال ورود أي طلب رسمي فنحن سنعطي كل التصاريح اللازمة لتبادل المعلومات بناء على هذا الطلب
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