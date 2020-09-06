أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلي 3171.
كما سجلت الصحة السورية 4 وفيات جديدة بعد إصابتهم بــ كوفيد 19 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 134 منذ انتشار الجائحة حتى الآن.
وإحتلت دمشق هي المركز الأول في أعداد الإصابات المعلن عنها اليوم حيث تم تسجيل 30 إصابة فيها، بينما تم تسجيل 27 إصابة في حلب، و3 إصابات في كل من حماة، وطرطوس، وإصابتين في كل من حمص والسويداء.
أما الوفيات الأربع فتوزعت على اثنتين في دمشق، وواحدة في كل من حمص، وحلب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سوريا تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.