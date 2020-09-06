نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياسي: الإرهابيون الثلاثة في سوسة ينتمون لتنظيم داعش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي التونسي، نجم الدين العكاري، إنه وفقا للمعطيات المتوافرة حول هوية الإرهابيين الثلاثة منفذي هجوم صباح اليوم، على وحدة الحرس الوطني في مدينة سوسة، هناك ترجيحات بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

يأتي ذلك بعد أن وُجد على الملابس التي كانوا يرتدونها خلال الهجوم، شعارات التنظيم.

وأوضح أن المؤشرات تتحدث عن أن المنفذين ضمن خلايا نائمة، تريد أن تثبت أنها موجودة، وأن التنظيم ما زال قائمًا رغم من اليقظة الكبيرة للجهاز الأمني والعسكري منذ فترة، وإحباط العديد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية في جهة الساحل التونسي.

واستشهد شرطي وأصيب آخر، صباح الأحد، في اعتداء إرهابي في محافظة سوسة الساحلية بتونس.

وتوجه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى سوسة لمعاينة مكان الحادث الإرهابي، وأكد أن الأجهزة الأمنية ردت بشكل سريع على العملية الإرهابية، مستدركا أن ذلك يدلل على جاهزيتها الكاملة.

