محافظة أردنية تُسجّل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض اليوم السبت

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دوت الخليج :- بعد اكتمال تسجيل درجات الحرارة العظمى لليوم السبت 5/9/2020 (بحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول) فقد سجلت مدينة العقبة أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأضية لهذا اليوم السبت 5/9/2020، والتي سجلت درجة جرارة عظمى بواقع 48.5 درجة مئوية مُتجاوزة بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية و خاصة أنها احتلت يوم أمس كثاني أعلى درجة حرارة في الكرة الأرضية.
يأتي ذلك بسبب تأثر المملكة بموجة حارة استثنائية لم يسبق لها مثيل لمثل هذا الوقت من العام.
و تالياً ترتيب درجات الحرارة العظمى التي سُجلت عالمياً اليوم السبت 5/9/2020:
الصورة من موقع OGIMET و الذي يجمع بيانات مراصد الدول بحسب منظمة الأرصاد العالمية
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