استطلاع رأى يظهر تقدم بايدن على ترامب فى مستوى دعم الناخبين

أظهر استطلاع أجراه مركز الأبحاث "YouGov" بطلب من قناة "CBS" الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطى لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة، جون بايدن، على منافسه، الرئيس الحالى، دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وتم خلال الاستبيان طرح سؤال على المستطلعين حول المرشح الذى سيدعمونه فى حال إجراء الانتخابات الآن، وقال 52% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم مستعدون لإعطاء أصواتهم لبايدن، بينما أعرب 42% فقط عن تأييدهم لترامب.

ورد نحو 3% من المستطلعين بالقول إنهم يفضلون مرشحين آخرين، بينما ذكر 3% آخرين أنهم لا يريدون دعم أى من الساسة.

ومع ذلك أقر 49% من داعمى بايدن بأنهم سيصوتون لصالحه فقط لأنهم يعارضون ترامب.

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وأجرى مركز الأبحاث "YouGov" هذا الاستطلاع خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر، وشارك فيه 2.5 ألف شخص فى كل أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير نتائج الاستبيان إلى زيادة فى تقدم بايدن على ترامب، حيث سبق أن أظهر استطلاع أجراه مركز "Emerson" أواخر أغسطس أن المرشح الديمقراطى يتغلب على منافسه الجمهورى بـ2% فقط، بينما قال مركز "Harris" إن النائب السابق للرئيس الأمريكى يتقدم على الرئيس الأمريكى الحالى بـ6%.

وتجرى الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر المقبل وسط زيادة الهجمات المتبادلة الحادة بين المرشحين فى الوقت الذى تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.