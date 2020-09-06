وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية -نقلًا عن السلطات- أن الإصابات التى تم تسجيلها تتوزع بين محافظات كاجوشيما وكوماموتو وميازاكى وناجازاكى، لافتةً إلى أن الإعصار أسفر عن انقطاع الكهرباء عن نحو 142 ألف منزل فى المنطقة.
ويواصل الإعصار الآن تحركه بين الجزر اليابانية، حيث مر قرب جزيرة أوكيناوا، ومن المتوقع أن يجتاح سواحل جزيرة كيوشو، حيث سيتسبب فى هطول أمطار بقدر يصل إلى 600 ملم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة 17 شخصا جراء إعصار هايشن فى اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.