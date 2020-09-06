إصابة 17 شخصا جراء إعصار هايشن فى اليابان

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية -نقلًا عن السلطات- أن الإصابات التى تم تسجيلها تتوزع بين محافظات كاجوشيما وكوماموتو وميازاكى وناجازاكى، لافتةً إلى أن الإعصار أسفر عن انقطاع الكهرباء عن نحو 142 ألف منزل فى المنطقة.

ويواصل الإعصار الآن تحركه بين الجزر اليابانية، حيث مر قرب جزيرة أوكيناوا، ومن المتوقع أن يجتاح سواحل جزيرة كيوشو، حيث سيتسبب فى هطول أمطار بقدر يصل إلى 600 ملم.