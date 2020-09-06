شركة طيران إسرائيلية جديدة تتقدم بطلب لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات

أعلنت شركة طيران "يسرائير" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها حجزت مكانًا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادًا لإمكانية بدء حركة السياحة، بعد اتفاق السلام بين البلدين.
وقالت متحدثة باسم الشركة إنها "طلبت الإذن من سلطات الطيران المدني لتسيير الرحلات، وحجزت مكانًا على جدول الرحلات للإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون في تل أبيب إلى حين صدور الموافقة".
وحجزت الشركة مكانًا على جدول الرحلات لثماني رحلات ذهابًا وعودة بين تل أبيب ومطار دبي الدولي خلال، شهر أكتوبر، وذلك بحسب ما ظهر على جدول زمني للرحلات الجوية على الموقع الإلكتروني لسلطة الطيران الإسرائيلية.
وكانت شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، أعلنت عن تسيير رحلات شحن إلى الإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية بحسب ما قال متحدث.
وأرسلت العال، الأسبوع الماضي، أول رحلة رسمية ناقلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، حيث نقلت مسئولين لإجراء محادثات بوساطة أمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام.
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